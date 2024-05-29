Politico: в США считают, что Израиль не пересек "красные линии" после удара по Рафаху

Американская администрация считает, что Израиль не пересек "красную линию", ударив по Рафаху в секторе Газа. Об этом сообщило американское издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, пожелавшего сохранить анонимность.

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Он пояснил, что, по оценкам Вашингтона, Израиль "в целом прислушался" к предупреждениям США, его действия в Рафахе стали "более точными и целенаправленными". Власти США публично и в частном порядке "ясно дали понять, что инцидент при всех его разрушительных последствиях не вызовет какой-либо серьезной реакции со стороны Вашингтона", отмечает издание. Такая позиция свидетельствует о том, что администрация Байдена не станет препятствовать дальнейшему ходу военной операции Израиля, даже если в Вашингтоне согласны якобы "не со всеми ее аспектами".

В ночь на понедельник израильские военные нанесли по Рафаху удар, как минимум восемь ракет попали в палаточный лагерь в районе Телль-эс-Султан, разбитый рядом со складом Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. В палаточном городке вспыхнул пожар. По последним данным, которые приводит палестинское агентство WAFA, в результате налета погибли не менее 40 человек, большинство жертв - женщины и дети. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что Генштаб начал расследование обстоятельств гибели мирных жителей в районе удара.