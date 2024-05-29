В Эстонии снова высказались о демонтаже буев на реке Нарве

Министерство иностранных дел Эстонии не получало от России обоснований якобы демонтажа буев на реке Нарве российскими пограничниками. Об этом сообщает издание Postimees.

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«На данный момент мы еще не получили от России обоснования удаления буев», — заявили в ведомстве, подчеркнув, что диалога с российской стороной у них нет.

24 мая МИД Эстонии вызвал российского временного поверенного в Таллине Ленара Салимуллина в связи с ситуацией с буями на реке Нарве.

Как утверждает эстонская сторона, российские пограничники 23 мая якобы сняли разграничительные буи, которые используются для обозначения судоходных путей. Россия, утверждают в Таллине, не согласна с их расположением.