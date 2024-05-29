Отказ президента США Джо Байдена от участия в саммите в Швейцарии по Украине станет дипломатическим провалом Киева. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung. Российская газета

В статье говорится, что для Байдена предстоящие президентские выборы значительно важнее «относительно бесперспективного мирного саммита в швейцарских горах». В связи с этим, как сообщило 23 мая агентство Bloomberg, американский лидер, вероятно, будет присутствовать на мероприятии по сбору средств на свою предвыборную кампанию, которое состоится в Голливуде. ТАСС

Ранее Зеленский неоднократно публично заявлял, что хочет видеть президента США Джо Байдена на конференции в Швейцарии. News.ru