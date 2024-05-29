В мире казнили максимальное количество осужденных с 2015 года

Правозащитная организация Amnesty International опубликовала ежегодный доклад о смертной казни в мире. Эксперты организации пришли к выводу, что в 2023 году количество казней достигло рекордного почти за десять лет уровня - приведены в исполнение были 1153 смертных приговора.

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В топ-5 стран, где в 2023 году проводили больше всего казней, вошли Китай, Иран, Саудовская Аравия, Сомали и США. На Иран пришлось 74 процента от всех зафиксированных казней, а на Саудовскую Аравию - 15 процентов. Количество казней в Сомали и США также увеличилось.

Показатель в 1153 смертные казни на 30 процентов больше, чем показатель 2022-го года. В эту оценку не входят смертные казни, приведенные в исполнение в Китае, так как Пекин не публикует информацию о них. По версии правозащитников, в Китае казнят больше всего людей в мире. Также у организации нет точных данных о казнях в Северной Корее и Вьетнаме.

В Иране в 2023 году были казнены 853 человека - вполовину больше, чем годом ранее. Как отметили правозащитники, именно рост иранского показателя привел к рекордным с 2015 года значениям (в 2015-м в мире зафиксировали 1634 казни).

В организации подчеркнули, что прогресс США в отказе от смертной казни замедлился: количество исполненных смертных приговоров выросло с 18 до 24. В штатах Айдахо и Теннесси были внесены на рассмотрение законопроекты о введении смертной казни через расстрел.

В январе 2024 года президент США Джо Байден поддержал мораторий на исполнение всех смертных приговоров, вынесенных в Штатах на федеральном уровне. В Белом доме заявляли, что Байден «глубоко обеспокоен тем, как приводится в исполнение смертная казнь», и соответствием этих методов американским ценностям.