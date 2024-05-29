Эрдоган констатировал смерть ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ООН — «мертвая духом» организация. Lenta.ru

Он считает, что ООН умерла как организация, поскольку она оказалась не способна не только остановить геноцид в Газе, но и спасти своих сотрудников. Газета.Ru

«Неужели в вас не осталось ни капли человечности? Чего вы хотели от 15 тысяч невинных детей? О, американское государство, эта кровь также на ваших руках. Вы несете такую же ответственность за этот геноцид, как и Израиль», — уточнил президент. Свободная Пресса