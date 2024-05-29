Суд оправдал оскорбившую русскоязычных украинцев экс-депутатку Рады

Львовский апелляционный суд постановил восстановить экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион в должности преподавателя местного университета, откуда она была уволена после оскорбления русскоязычных украинцев, сообщило украинское издание «Общественное».

Также Фарион должны будут выплатить более 123 тыс. гривен (более 3 тыс. долларов) за период вынужденного прогула.

Ранее Галицкий райсуд Львова отклонил требование экс-депутата Рады Ирины Фарион о восстановлении в должности преподавателя местного университета.

До этого Фарион заявила, что Львов «превратился в город диверсантов», поскольку она слышит на улицах города русский язык.

Ирина Фарион обвинила русскоговорящих солдат ВСУ в нарушении правил войны

Напомним, Фарион также заявляла, что члены нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), которые не знают украинский язык, не должны называть себя украинцами. СБУ возбудила против нее уголовное дело по четырем статьям, в том числе из-за ее высказывания о русскоязычных солдатах и офицерах ВСУ.