Принцесса Кейт Миддлтон пошла на поправку. Об этом сообщает издание Vanity Fair.

Друг королевской семьи заявил, что курс профилактической химиотерапии оказался успешным.

"Для меня было огромным облегчением то, что она перенесла лечение и на самом деле стала чувствовать себя намного лучше. Конечно, это было очень сложное и тревожное время. Вокруг нее сплотились все — Уильям, ее родители, сестра и брат", — заявил источник.

При этом пока нет точной информации, когда Кейт Миддлтон выйдет на публику и вновь начнет работать.

"Это произойдет тогда, когда Кэтрин почувствует себя готовой и когда получит добро от своей медицинской бригады. Но она 100% вернется к работе, в этом нет никаких сомнений", — добавил инсайдер.

22 марта Кейт Миддлтон сообщила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Принцесса заявила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости.

Кейт Миддлтон начала терять зубы

После этого откровения король Великобритании признался, что гордится мужеством жены принца Уильяма. В апреле Кейт Миддлтон была удостоена Ордена Кавалеров Почета. Король Великобритании наградил принцессу Уэльскую в благодарность за многолетнюю государственную службу. По информации журналистов, жена принца Уильяма стала первым членом королевской семьи, получившим этот статус.