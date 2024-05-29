В Европарламенте проходят обыски из-за России

В зданиях Европейского парламента, расположенных в Брюсселе и Страсбурге, проходят обыски по делу о так называемом «влиянии России». Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel. Газета.Ru

«Из-за „дела России“ следователи обыскивают офисы в парламенте Евросоюза. Следователи вновь провели обыски. Пострадал и штаб-квартира голландского парламентария», — передают авторы издания. Отмечается, что обыски связаны с якобы российским влиянием на парламент ЕС. Ura.Ru

Известно, что обыски прошли в офисе Гийома П., сотрудника парламентария из Нидерландов Марселя де Граафа, в прошлом также работавшего с депутатом от партии «Альтернатива для Германии» Максимилианом Кра. NSN.FM