Владимир Зеленский останется президентом Украины, пока полномочия главы государства не будут переданы следующему украинскому лидеру и до завершения военного положения, написал в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) спикер Рады Руслан Стефанчук. Он призвал обратить внимание на ч. 1 ст. 108 конституции Украины.

Президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины, — отметил Стефанчук, добавив, что это называется непрерывностью власти.

По словам депутата, согласно конституции Украины, до завершения военного положения президентом будет оставаться Зеленский.

Срок полномочий нынешнего главы государства на посту президента истек 20 мая. Очередные президентские выборы на Украине были запланированы на 31 марта текущего года, но их отменили.

Ранее президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан заявил, что в Конституции Украины предусмотрено только продление полномочий Верховной рады, но ничего не сказано о продлении полномочий президента. Он подчеркнул необходимость проведения тщательного анализа по вопросу легитимности украинского лидера.