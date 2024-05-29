Лукашенко рассказал, почему не может уйти в отпуск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не может взять полноценный отпуск и отдохнуть, потому что у него нет вице-президента.

"Президент белорусский не может отдохнуть, потому что у него нет вице-президента. Где бы ни находился президент Беларуси, он свои полномочия по Конституции никому передать не может", - сказал Лукашенко, общаясь с работниками завода "Легмаш" в Орше, его цитирует агентство БелТА.

Лукашенко поделился, что воспринимает отдых "как смену ситуации, обстоятельств, режима жизни".

"Я не представляю, как можно лечь на пляже и жариться под солнцем. Я деревенский человек. С детства меня к этому не приучили. Это не мое. Мне надо чем-то заниматься", - сказал глава государства.

Лукашенко на заводе подарили образцы продукции завода, в том числе большой чугунный казан для плова. Он поблагодарил работников предприятия за подарок, отметив, что хорошо готовит это блюдо. Как сообщил президент Белоруссии, его научил таджикистанский коллега Эмомали Рахмон.