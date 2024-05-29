В Белоруссии предложили площадку для переговоров по Украине

Минская площадка открыта для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.

"Мы считаем сложными и комплексными причины начала конфликта. Мы точно знаем, что вся эта ситуация спровоцирована, а сейчас раздувается извне. Теми, кто получает от этого прямые дивиденды, - сказал он после переговоров в Минске с венгерским коллегой Петером Сийярто. - Все остальные несут издержки. В результате гибнут тысячи людей, в том числе и мирное население. Миллионы стали беженцами".

Алейник подчеркнул, что "позиция Минска неизменна с самого начала - надо остановить гибель людей и начинать переговоры". "Прямо сейчас. И мы со своей стороны готовы помочь в этом. Минская площадка открыта для переговоров", - подчеркнул Алейник.-