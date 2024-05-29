Бельгия передала президенту Украины Владимиру Зеленскому только часть замороженных российских активов. Если СВО закончится через год, то страна больше не будет ничего должна Киеву. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман.

«На счетах банков Бельгии находится много русских миллиардов. Первый шаг сейчас — использовать 1,7 млрд. Это проценты. Это хитрый ход. Контракт между Бельгией и Украиной — 10 лет. Мы сами деньги не трогаем, это же даже не наши деньги. Они русские. Сейчас Киев получает два-три истребителя F-16, а потом посмотрим. Если предположить, что военный конфликт на Украине закончится через год, то тогда и самолеты поставлять больше не надо. Так что эта помощь либо удар в спину бельгийского народа, либо в спину Зеленскому», — объяснил Крис Роман.

Бельгийский политолог подчеркнул, что помощь страна предложила на тот срок, пока Украина не может быть членом НАТО.

«Бельгия решила помочь. Украина хочет стать частью НАТО, но пока не может этого сделать. Так как закон у Североатлантического альянса таков, что новый член не может находиться в состоянии войны. В стране должен быть мир, должна быть демократия. Это европейские стандарты. Бельгия считает, что военный конфликт на Украине продлится долго, еще 10 лет, а значит, до тех пор Украина не сможет вступить в НАТО», — добавил он.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо и президент Украины подписали 28 мая в Брюсселе двустороннее соглашение по безопасности сроком на 10 лет. Зеленский заявил, что страна передаст Киеву 1,7 млрд евро из доходов от замороженных российских активов. Также в пакет помощи вошли истребители F-16. Бельгия передаст Украине 30 самолетов до 2028 года. Первую партию Киев получит в 2024 году. Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов отметил URA.RU, что Бельгия стала первой жертвой политики Вашингтона, которая согласовала передачу доходов с замороженных российских активов Украине. Так как в стране находится наибольшее количество этих средств.