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The Telegraph: Зеленского попросили не требовать вступления в НАТО

На саммите НАТО в 2024 году Украину не будут продвигать к членству в альянсе. Источник The Telegraph, знакомый с позицией администрации США, рассказал, что в Штатах опасаются втягивания НАТО в конфликт с Россией.

По словам собеседника The Telegraph, Германия и США «громко предостерегли» от предложения Украине жестких сроков вступления в НАТО. Ожидается, что это решение разочарует Владимира Зеленского, которого на Западе уже предупредили, чтобы он «не требовал от альянса невозможного». Зеленского попросили не оказывать давление на отдельных членов НАТО, чтобы те еще раз выступили в поддержку четкого графика вступления Украины. Хотя лидеры НАТО откажутся назвать сроки членства Киева, они предложат украинцам некий «мост» к вступлению в знак поддержки этого процесса, подчеркивает The Telegraph.

«ВСУ срочно нужны солдаты, но украинцы не хотят воевать»

Нехватка новобранцев в украинской армии остается острой проблемой, способной изменить судьбу Украины, даже если страна сможет сохранить поддержку Запада, сообщает NBC News. Телеканал отмечает, что украинцы, обеспокоенные жестокими боями и новыми правилами мобилизации, отчаянно пытаются избежать призыва. Юрист из Киева рассказал NBC News, что теперь украинцы начинают паниковать, когда видят людей в форме.

У 25-летнего юриста нет военного опыта и он был освобожден от мобилизации по возрасту, но недавно нижнюю возрастную планку снизили с 27 до 25 лет. Опасения молодого человека усугубляются видеороликами в соцсетях, на которых запечатлены конфликты между гражданскими мужчинами и вербовщиками по всей стране. На одну из таких записей попала драка между вербовщиками и мирными жителями в Харькове. В местном военкомате заявили, что вербовщиков «агрессивно провоцировали», но на видео этих провокаций нет. Многие украинцы также ищут способы нелегально сбежать за границу, отмечает NBC News. Около 30 мужчин погибли с начала конфликта, пытаясь пересечь опасные реки и горы на границе с Румынией.

Кандидат в евродепутаты выступила против Украины в ЕС

Кандидат в Европарламент от левой партии «Непокоренная Франция» Манон Обри выступления против вступления Украины в ЕС. Как сообщает BFMTV, Обри заявила, что помочь Киеву можно и без приглашения в Евросоюз.

По мнению Обри, членство Украины в ЕС может подорвать французское сельское хозяйство и промышленность. Также она призвала не нагнетать напряженность и запретить использовать европейские ракеты для ударов по территории России.

«Мир в гневе» после ударов Израиля по лагерю беженцев

В понедельник, 27 мая, Израиль столкнулся с волной международного осуждения из-за удара по лагерю беженцев в Рафахе - жертвами, по палестинским оценкам, стали 45 человек, еще сотни людей получили ожоги, травмы и осколочные ранения. Об этом сообщает France 24.

В результате удара произошел пожар в палаточном городке для перемещенных палестинцев. Израиль заявил, что изучает «трагическое происшествие» и его влияние на мирное население. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал ужасной гибель мирного населения и потребовал от Израиля прекратить военную операцию в Рафахе. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возмущен ударом Израиля, и призвал к полному соблюдению международного права и немедленному прекращению огня.

«Оставит ли НАТО Польшу в полном одиночестве»

Автор польского портала Onet Мацей Калах задался вопросом, какую поддержку Варшава получит от НАТО в случае нападения. Польский полковник Петр Левандовский рассказал автору статьи, что Польше пришлось бы держаться в одиночку больше двух недель.

Тревожная оценка о двух неделях была дана экс-главой сухопутных войск США в Европе Беном Ходжесом в интервью румынским журналистам. Однако даже две недели могут оказаться слишком позитивной оценкой, предупредил Левандовский. Он добавил, что через две недели в НАТО должны будут прислать на подмогу атакованной стране сто тысяч военных, но сейчас это просто «декларативная» цифра. Чтобы силы быстрого реагирования НАТО достигли численности в сто тысяч солдат, потребуется еще около трех лет, считает полковник.