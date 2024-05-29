Боррель назвал конфликт нормой

Европа забыла, что мир "не является нормальным порядком вещей", гораздо "более нормальным" состоянием является конфликт, поэтому сейчас ЕС должен быстро стать "сильным игроком в сфере безопасности", заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, открывая брюссельский Форум Шумана, посвященный вопросам безопасности.

"В Европе мир долго являлся нормальной ситуацией. Но мы, похоже, забыли, что мир - это не нормальный порядок вещей, конфликт является в большей степени нормой. И поэтому Евросоюз сейчас должны быстро стать способным игроком в сфере обороны и безопасности", - сказал он.