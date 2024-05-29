Белоруссия назвала условие возобновления выполнения ДОВСЕ

Белоруссия будет готова возобновить выполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) при условии возврата к его выполнению государств - членов НАТО, являющихся участниками договора. Об этом заявили в пресс-службе МИД Белоруссии в связи с приостановкой действия республикой ДОВСЕ после подписания соответствующего закона президентом Александром Лукашенко.
"Приостановление Беларусью действия ДОВСЕ является вынужденным ответным шагом, направленным на обеспечение национальной безопасности страны, на фоне разрушения существующего режима контроля над обычными вооружениями в Европе и продолжающейся эскалации военно-политической напряженности в регионе, - отметили в МИД. - Принятие закона не означает выхода Беларуси из договора. Мы будем готовы возобновить выполнение ДОВСЕ при условии возврата к его выполнению государств - членов НАТО, являющихся участниками договора".