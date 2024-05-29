Белоруссия назвала условие возобновления выполнения ДОВСЕ

Белоруссия будет готова возобновить выполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) при условии возврата к его выполнению государств - членов НАТО, являющихся участниками договора. Об этом заявили в пресс-службе МИД Белоруссии в связи с приостановкой действия республикой ДОВСЕ после подписания соответствующего закона президентом Александром Лукашенко.

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"Приостановление Беларусью действия ДОВСЕ является вынужденным ответным шагом, направленным на обеспечение национальной безопасности страны, на фоне разрушения существующего режима контроля над обычными вооружениями в Европе и продолжающейся эскалации военно-политической напряженности в регионе, - отметили в МИД. - Принятие закона не означает выхода Беларуси из договора. Мы будем готовы возобновить выполнение ДОВСЕ при условии возврата к его выполнению государств - членов НАТО, являющихся участниками договора".