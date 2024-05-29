Представители движения «Талибан» (организация запрещена в России) поддерживают российскую позицию по украинскому конфликту. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Газета.Ru

«Они однозначно поддерживают позицию России по украинскому кризису. Они понимают причины и следствия этого процесса, душой и словом они на нашей стороне», — сказал дипломат, добавив, что талибы выражают свою точку зрения в контактах либо с ним, либо с послом РФ в Кабуле. ТАСС

Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности выстраивания отношения с Талибаном. «Это же люди, которые контролируют страну, контролируют территорию страны, они являются властью сегодня в Афганистане», — сказал российский лидер. Lenta.ru