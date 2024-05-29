В Венгрии считают важным держать открытыми каналы связи с Белоруссией

Венгрия считает важным поддерживать открытыми каналы коммуникации с Белоруссией, в том числе в свете необходимости урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Верим, что нужно держать открытыми каналы коммуникации. Мы не оставляем надежду на установление мира в близкой к нам стране - на Украине. Мы крайне заинтересованы в этом и надеемся [на это]", - сказал он на встрече в Минске с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Сийярто отметил, что ситуация остается непростой, в том числе в двусторонних отношениях, из-за введенных Европой санкций в отношении Белоруссии. При этом он подчеркнул готовность Будапешта продолжить работу с Минском в областях, не затронутых санкциями, в том числе в сферах сельского хозяйства, энергетики, фармацевтики.