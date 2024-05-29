Глава МВД Армении заявил о готовности встретиться с лидером оппозиции

Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян сообщил лидеру оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" Баграту Галстаняну и журналистам, что министр внутренних дел Ваге Казарян готов с ним встретиться, но не "в этом [уличном] формате".

"Министр готов встретиться [с Галстаняном], но не в этом [уличном] формате", - сказал Саргсян.

Трансляцию от здания МВД ведут местные новостные порталы.

Сейчас Баграт Галстанян общается с начальником полиции Арамом Ованнисяном, который также подтвердил готовность министра встретиться с лидером оппозиции.

Ранее Галстанян потребовал встречи с министром и со своими сторонниками пришел к зданию МВД.