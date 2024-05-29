В Молдавии закрыли воздушное пространство из-за визита Блинкена

Власти Молдавии ограничили использование воздушного пространства 29 мая из-за визита госсекретаря США Энтони Блинкена.

"В течение дня 29 мая 2024 года будет ограничено использование воздушного пространства Республики Молдова в рамках официального визита в нашу страну Энтони Блинкена, государственного секретаря Соединенных Штатов Америки. Так, с 08:00 до 21:00 (соответствует мск - прим. ТАСС) запрещены полеты авиации общего назначения, вертолетов, воздушных шаров, дельтапланов, парапланов, а также использование беспилотных летательных аппаратов (дронов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Органа гражданской авиации Молдавии.