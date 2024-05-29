Медведчук заявил, что Запад врет Украине

Утверждение коллективного Запада, что он хочет сделать из Украины экономически процветающее государство, - это лживая легенда, в которую заставили поверить украинцев. Такое мнение выразил бывший лидер запрещенной ныне на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

В своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру" он обратил внимание на то, что основой западной пропаганды "является утверждение, что коллективный Запад хотел создать украинское экономическое чудо, но ему это не дала Россия", поэтому необходимо свести российский фактор до нуля, ослабить Россию, заставить ее покориться Западу, и якобы тогда Украина займет достойное место среди "развитых" стран.

"Вся эта лживая легенда основывается не на экономических расчетах и серьезном анализе, а на слепой вере, что коллективный Запад не обманет потому, что обмануть не может никогда", - пишет Медведчук.

При полном контроле со стороны Запада Украина, продолжил он, не достигла уровня УССР в 1991 году. "За более чем 30 лет ничего не сделали. Какой еще нужен веский аргумент для того, чтобы утверждать, что ориентир на Запад оказался экономически провальным и уничтожил украинскую государственность? Если уж за 30 лет западный инвестор толком на Украину не пришел, то почему это вдруг внезапно случится?" - задался вопросом лидер "Другой Украины".

На Западе, отмечает Медведчук, не скрывают, что основная часть помощи там и остается, "то есть, помогают не Украине, а сами себе в развитии ВПК и смежных отраслей". Именно об этом в свое время говорил, в частности, госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах, но так мы можем и помогать Украине", - привел его слова Медведчук.

"За 2022 год Украина потеряла практически треть (29,1%) собственного ВВП (по сравнению с предыдущим годом). В первую очередь за счет падения промышленного производства на 36,7%, металлургии - на 66,5%, химической промышленности - на 64,8%, грузооборота - на 42,4%. Денежные средства, которые Украина получит, будут идти в основном на погашение ранее взятых займов. То есть, коллективный Запад финансирует не Украину, а сам себя. А Украина уже находится в долговой яме, и выхода оттуда нет", - заключил лидер " Другой Украины".