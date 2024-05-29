В Германии назвали Макрона «политиком-трюкачом»

Награждение президента Франции Эммануэля Макрона Вестфальской премией мира связано с желанием НАТО ослабить Россию и с «трюкачеством» самого политика. Об этом заявил РЕН ТВ немецкий политолог, вице-президент института Шиллера Харли Шлангер.

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Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер наградил французского лидера Вестфальской премией мира, которая присуждается за усилия по укреплению сплоченности в Европе.

По мнению Харли Шлангера, награждение Эммануэля Макрона является примером «менталитета НАТО» и усилий по ослаблению России.

«Так что Макрон – всего лишь маленький парень, которого выталкивают на передний план. Настоящая проблема – это президент США Джо Байден и британцы», – заявил политолог.

По его словам, НАТО беспокоит, что Россия и Китай создают альянс, основанный на экономической альтернативе западной системе, поэтому предпринимаются усилия по ослаблению Москвы. При этом сам Макрон пытается на этом фоне показать себя сильным политиком.

«Печально, что в Европе есть такие бездарные политики, которым приходится выкидывать такие трюки, чтобы добиться популярности», - отметил он.

Напомним, что президент Франции заявил ранее о том, что главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но пока не пришли к соглашению по этому вопросу. При этом часть европейских лидеров, в том числе и канцлер Германии, заверили, что не станут отправлять своих военных на помощь ВСУ.

Позже Макрон вновь отметил, что не исключает отправку войск на Украину, если Россия прорвет линию обороны и от Киева поступит такая просьба.