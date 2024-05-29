КНДР забросала Южную Корею мусором и навозом

Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с мусором и навозом на территорию Южной Кореи. Об этом со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Сеула (JCS) сообщило агентство Yonhap.

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По данным южнокорейских военных, воздушные шары начали пересекать границу с 28 мая и упали в различных местах по всей стране, достигнув в том числе и юго-восточной провинции Южный Кёнсан и «разбросав отходы». В шарах находились пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и даже навоз.

«(Мы) строго предупреждаем Северную Корею немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия», - говорится в заявлении комитета.

В JCS посоветовали жителям районов, где упали шары, не прикасаться к ним и сообщать о находках, подчеркнув, что все содержимое собирается для детального анализа.

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При этом власти Северной Кореи ранее предупредили о планах «разбросать кучи макулатуры и грязи» над приграничными районами в ответ на отправку листовок Южной Кореей.

В свою очередь сестра главы Северной Кореи, высокопоставленная чиновница Ким Ё Чжон сравнила Южную Корею с напуганной собакой и пригрозила уничтожить всех, кто попытается применить силу против КНДР.