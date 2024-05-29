В Европе оценили возможность дальнейшего финансирования Украины

Европа может компенсировать помощь Украине в случае отказа США. Возможность дальнейшего финансирования помощи Киеву оценил лидер правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер в интервью изданию Handelsblatt.

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«Сегодняшняя европейская поддержка Украины составляет всего 0,5 процента валового внутреннего продукта ЕС. Это отвечает на вопрос, можем ли мы это профинансировать. Конечно, можем — вопрос в том, есть ли для этого политическая воля?» — сказал он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал страны Запада оказать Украине финансовую помощь, предоставив ей доступ к средствам в миллиардах долларов. Как пояснил политик, в таком случае Украина сможет «надежно обеспечивать свою оборону и, таким образом, повышать безопасность всей Европы».