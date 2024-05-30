Китай планирует вместе с Белоруссией противодействовать санкциям

Высший законодательный орган КНР будет вместе с белорусской стороной оказывать противодействие санкциям и попыткам вмешательства во внутреннюю политику двух государств. Об этом заявил глава Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, парламент) Чжао Лэцзи на встрече с председателем Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой.

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"ВСНП готово сотрудничать с Национальным собранием Белоруссии, <...> обмениваться опытом в сфере законодательства, в области надзора, противодействия санкциям и внешнему вмешательству", - приводит МИД КНР слова Чжао Лэцзи.

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Он уточнил, что китайский парламент намерен эффективно использовать двусторонние механизмы, в частности комиссии по сотрудничеству, для укрепления на всех уровнях дружественных связей между органами законодательной власти Китая и Белоруссии. Чжао Лэцзи отметил, что Пекин будет вместе с Минском "обеспечивать верховенство закона ради здорового и стабильного развития китайско-белорусских отношений", отстаивать интересы развивающихся стран.

Председатель ПК ВСНП подчеркнул, что тесные межпарламентские контакты выступают в качестве важной составляющей в отношениях, поддерживаемых между Китаем и Белоруссией. По его словам, взаимодействие на уровне законодательных органов позволяет "реализовывать важный консенсус, который был достигнут между лидерами двух стран, углублять всепогодное всеобъемлющее стратегическое партнерство".

Чжао Лэцзи также указал на необходимость обмена опытом по вопросам, касающимся международной тематики. Он отметил, что тем самым КНР и белорусская сторона смогут лучше обеспечивать свою государственную безопасность, защищать национальные интересы, "способствовать развитию глобального управления в более справедливом и разумном направлении".

Глава китайского парламента выразил благодарность за многолетнюю поддержку, оказываемую Белоруссией Китаю по вопросам Тайваня, Синьцзяна и Тибета. Пекин продолжит содействовать усилиям Минска по сохранению независимости, суверенитета и территориальной целостности, способствовать развитию Белоруссии в соответствии с ее национальной спецификой, заявил он.