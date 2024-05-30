Полиция оцепила здание правительства Армении, где проходит акция оппозиции

Здание правительства Армении, у которого в 10:30 (9:30 мск) началась акция протеста оппозиционного движения "Тавуш во имя родины", по всему периметру было оцеплено силами полиции. Трансляцию с площади Республики, где находится кабмин, ведут местные новостные порталы.

Лидер оппозиционного движения архиепископ Баграт Галстанян призвал своих сторонников на машинах заехать на главную площадь страны, припарковаться и двинуться к зданию правительства, где в 11:00 (10:00 мск) началось заседание правительства.

Акции протеста начались в Армении после новостей о согласовании Баку и Ереваном делимитации границы в районе Тавушской области. Фактически Ереван согласился передать Баку четыре села, которые были в составе Азербайджанской ССР, а с 1990-х годов находились под контролем Армении. Движение "Тавуш во имя родины" требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвиняя его в односторонней сдаче земель Азербайджану.