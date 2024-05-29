Ким Чен Ын сделал заявление о разведывательных спутниках

КНДР нужна группировка разведывательных спутников, чтобы обеспечить безопасность страны на фоне военной напряженности в регионе. Об этом заявил лидер народной республики Ким Чен Ын во время посещения Академии национальной обороны по случаю ее 60-летия, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Вчера Главное государственное управление по аэрокосмической технике с целью укрепления оборонного потенциала страны провело еще один плановый запуск разведывательного спутника. Тот пуск закончился провалом из-за того, что ошибки в работе двигателя первой ступени задействовали систему самоликвидации, но вне зависимости от этого стоит прояснить кое-что", - сказал председатель государственных дел.

Япония, Южная Корея и США сочли запуск спутника КНДР серьезной угрозой

"Обладание разведывательными спутниками - задача первоочередной важности, связанная с защитой суверенитета и безопасности государства от потенциальных угроз, связанная с укреплением сил сдерживания в условиях, когда в сфере безопасности происходят серьезные изменения из-за всевозможного провокационного поведения и военной возни США", - пояснил Ким Чен Ын.

"Нынешний пуск не достиг поставленной цели, но мы, товарищи, не должны робеть и быть подавлены, а должны напрячь все силы. Через провалы мы узнаем больше и развиваемся", - повторил руководитель народной республики. Он выразил уверенность, что нынешняя неудача станет предпосылкой успеха для ученых и инженеров оборонного комплекса, которые "ведут отчаянный бой за достоинство страны и жизнь народа".

Ким Чен Ын также отметил, что в последнее время "американские империалисты и их приспешники бьют рекорды по демонстрации военной силы в воздухе и на море рядом с границами" КНДР. По его словам, "марионетки Республики Корея завели истерику" вокруг запуска разведывательного спутника и бросают "прямой вызов демонстрацией военной силы" - учениями ВВС.

"На бесчинство военных головорезов Республики Корея, которые опрометчиво решили отреагировать на реализацию наших справедливых и суверенных прав демонстрацией силы, нужно ответить решительными, абсолютными действиями в сфере самозащиты", - заявил председатель государственных дел. Он отметил, что запуск разведывательных спутников, а не метеорологических или коммуникационных, связан с тем, что они напрямую способствуют безопасности государства.