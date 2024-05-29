Демократы хотят заочно выдвинуть Байдена кандидатом в президенты

Национальный комитет демократической партии (НКДП) США зарегистрирует заочно действующего президента Джо Байдена на предстоящие президентские выборы, чтобы избежать возможного исключения Байдена из бюллетеней в штате Огайо. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Выдвижение Байдена будет произведено до съезда партии в августе, поскольку законом штата требуется провести эту процедуру не менее, чем за 90 дней выборов, иначе кандидат не попадет в выборные списки. Съезд же демократов планируется провести за 75 дней.

«Посредством виртуальной переклички мы обеспечим, чтобы республиканцы не смогли подорвать нашу демократию из-за некомпетентности или партийных уловок, и чтобы жители Огайо могли реализовать свое право голосовать за кандидата в президенты по своему выбору», - сказал председатель НКДП Джейми Харрисон.

Таким образом, партия решила провести виртуальное голосование. Это связано с тем, что представители обеих партий не смогли договориться по способам преодолеть эту проблему.

Кандидатура экс-президента Дональда Трампа должна быть утверждена в ходе съезда Республиканской партии в июле.

Напомним, ранее Трамп заявил, что если действующего лидера страны Джо Байдена переизберут, от США «ничего не останется», а самого Байдена назвал «худшим президентом в истории».