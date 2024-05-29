NY Post: Трамп продал самолет из-за высоких судебных расходов

Бывший американский президент Дональд Трамп, вновь претендующий на высший государственный пост, продал один из своих самолетов из-за высоких расходов на суды. Об этом сообщает газета New York Post.

По ее сведениям, речь идет о самолете Cessna Citation X. Трамп часто пользовался им во время предвыборной кампании 2016 года. Его стоимость составляет $10 млн, его приобрел Мердад Моайеди - строительный магнат иранского происхождения и крупный донор Трампа.

Трамп является фигурантом сразу нескольких судебных дел, в том числе о штурме Капитолия, хранении секретных документов и подлоге финансовых документов. В конце апреля агентство Bloomberg со ссылкой на финансовую отчетность предвыборной кампании Трампа сообщало, что он может столкнуться с нехваткой средств на оплату услуг адвокатов. Как отмечало издание, пока что он оплачивает юридические услуги благодаря комитету политических действий Save America, который может принимать пожертвования от доноров, а Национальный комитет Республиканской партии отказался оплачивать судебные расходы Трампа.