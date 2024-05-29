Названа страна-лидер по запросам электронных виз в Россию

Граждане Германии расположились на втором месте после заявителей из Китая по числу выданных электронных виз в Россию за первые четыре с половиной месяца 2024 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

"С начала текущего года по состоянию на середину мая было выдано около 178 тыс. единых электронных виз. Более половины из них (92 тыс.) получено гражданами Китая, далее следуют ФРГ (14 тыс.), Турция (13 тыс.), Индия (10,5 тыс.) и Саудовская Аравия (более 8,5 тыс.)", - отметил Климов.

Россия приступила к выдаче единых электронных виз гражданам 55 иностранных государств с 1 августа 2023 года. Всего за 2023 год было выдано 170 тыс. электронных разрешений на въезд. После 1 августа 2024 года планируется расширить перечень стран, для которых доступно оформление электронной визы.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.