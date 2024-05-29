К Киеву обратились по поводу НАТО

Несколько членов НАТО, включая США и Германию, возражают против уточнения сроков вступления Украины в альянс и ускорения этой процедуры, опасаясь обострения отношений с Россией. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники в Вашингтоне и Брюсселе.

Издание указывает, что президента Украины Владимира Зеленского попросили не оказывать дополнительное давление на страны, выступающие за скорейшее расширение альянса, перед июльским саммитом НАТО. Сообщается, что Великобритания, Литва и Франция настаивают на том, чтобы его итоговый документ включал слово "приглашение", которое должны быть адресовано Киеву.

"Люди [в администрации президента США Джо Байдена] с очень большим скепсисом смотрят на то, чтобы дать Украине в этом году продвинуться вперед по пути к полному членству в НАТО", - заявил один из собеседников издания. "США, возможно, это беспокоит не так сильно, как Германию, однако существуют опасения по поводу угрозы со стороны России для остальных членов альянса", - добавил он.

По данным The Daily Telegraph, хотя на саммите и не планируется устанавливать срок для вступления Украины в состав альянса, Киеву будут предложен некий маршрут к достижению этой цели, что призвано подчеркнуть сохраняющуюся поддержку этой инициативы. В частности, речь может идти о дальнейшем оказании помощи ВСУ, а также о декларации готовности членов альянса немедленно принять Украину в свои ряды, когда все лидеры стран - членов организации придут к выводу, что для этого пришло время.