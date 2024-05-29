РФ выступила в СБ ООН против навязывания участия женщин и молодежи в миротворчестве

Россия с удовлетворением отмечает рост участия женщин и молодежи в процессах поддержания мира, однако вовлеченность этих групп не должна быть навязанным приоритетом. Об этом заявила во вторник заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая.

"Россия с удовлетворением отмечает устойчивый рост участия женщин и молодежи в процессах по поддержанию мира, в том числе в переговорном и миротворческом сегментах, их вклад в решение проблем безопасности, - сказала она на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, посвященном этой теме. - Однако такая вовлеченность должна быть естественным процессом эволюции общества, осознанным выбором, а не навязанным извне формальным приоритетом <…>. Нельзя не отметить тенденцию, когда вопросы участия женщин и молодежи становятся идеологической установкой богатых стран-доноров, которые делают участие соответствующих групп населения жестким условием выделения помощи бедным и находящимся в конфликте государствам. Подобные неоколониальные практики неприемлемы".

Заболоцкая отметила, что Россия "разделяет мнение о том, что женщины и молодые люди вносят и способны внести еще более весомый вклад в предотвращение и урегулирование конфликтов". "Однако такие признаки, как возраст и половая принадлежность, не могут быть определяющим, а тем более единственным критерием вовлечения отдельных лиц в процессы выработки и принятия решений, особенно по таким чувствительным вопросам, как поддержание мира и безопасности. Здесь важны реальные потребности конкретной ситуации и профессиональные навыки", - заявила заместитель постпреда России.

Дипломат напомнила, что РФ "вносит свой вклад в обучение полицейских миротворцев ООН из более чем 50 стран мира, в основном из африканских". "Среди них большое количество женщин", - добавила она.