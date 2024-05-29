Страны ВОЗ договорились продолжить работу над соглашением о пандемиях

Страны - члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) решили продолжить работу над договором о предотвращении пандемий, они поставили целью "согласовать сроки, формат и процесс" заключения соглашения. Об этом сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ, подводя итоги состоявшихся во вторник дискуссий на эту тему на 77-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

"Государства - члены ВОЗ договорились продолжить работу во время Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая завершится 1 июня, с целью <...> согласовать сроки, формат и процесс заключения соглашения о пандемиях", - говорится в сообщении.

Представители 194 государств, приглашенных на ассамблею, 28 мая "впервые рассмотрели пункт повестки дня, посвященный проекту соглашения о пандемиях". Делегаты "высоко оценили обширную работу, проделанную Межправительственным переговорным органом" с декабря 2021 года, когда правительства "запустили процесс разработки первого в мире соглашения о пандемиях", призванного предотвратить повторение глобальной ситуации в области здравоохранения, вызванной COVID-19, отметили в ВОЗ. Страны подтвердили, что миру необходимо такое соглашение, основанное на "принципах справедливости, суверенитета, предотвращения, готовности и реагирования, а также обеспечивающее защиту будущих поколений от угрозы неизбежных будущих пандемий".

Ассамблея, кроме того, рассмотрела 28 мая "работу, проделанную для согласования поправок к Международным медико-санитарным правилам [ММСП] 2005 года с учетом уроков, извлеченных из глобальных мер реагирования на пандемию COVID-19". Участники форума выразили намерение "завершить работу над пакетом поправок к ММСП". Они подчеркнули, что "соглашение об обновленных и более строгих Международных медико-санитарных правилах имеет важное значение для обеспечения глобальной безопасности в области здравоохранения".

Работа над договором о предотвращении пандемий ведется по решению специальной сессии ВОЗ, состоявшейся в декабре 2021 года. В ходе переговоров были достигнуты первоначальное согласие по многим элементам проекта соглашения, сближение по другим аспектам, но вместе с тем имеются области разногласий и расхождений во взглядах.

Всемирная ассамблея здравоохранения также рассмотрит на нынешней сессии (27 мая - 1 июня) стратегию ликвидации туберкулеза и полиомиелита, дорожную карту по борьбе с забытыми тропическими болезнями, меры по защите здоровья в условиях изменения климата и другие актуальные вопросы.