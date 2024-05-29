США заявили, что не хотят обострения конфликта на Украине ни в какой форме

Администрация Соединенных Штатов не желает обострения украинского конфликта ни в какой форме. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ее попросили прокомментировать высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга, который предложил союзникам по альянсу вновь рассмотреть вопрос о том, должна ли Украина иметь возможность наносить удары с помощью западного вооружения по военным объектам, расположенным на признанной на международном уровне территории РФ.

На Украине ответили на слова Путина о нелигитимности Зеленского

"Мы очень признательны нашим союзникам по НАТО, более чем 50 странам, которые смогли объединиться и поддержать Украину в ее борьбе за собственную суверенную территорию. У меня просто нет ничего помимо этого. Мы не хотим, честно говоря, чтобы эта ситуация [на Украине] обострялась в любой форме", - ответила Жан-Пьер.

"Мы считаем, что Украина должна иметь все необходимое для самообороны. И это наша позиция", - заключила пресс-секретарь Белого дома.

Среди стран Запада, поставляющих оружие Украине, нет единства мнений по поводу ограничений на его использование. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что США не оказывают помощь Киеву в применении американских вооружений за пределами Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно отмечал, что исключает поставку Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, так как Берлин не сможет сохранить контроль над управлением целями без отправки на Украину немецких военнослужащих, что, по его словам, является чертой, которую он не хочет переступать.

В то же время, как сообщила газета The New York Times со ссылкой на свои источники, госсекретарь США Энтони Блинкен после недавнего визита в Киев намерен предложить президенту Джо Байдену снять запрет на нанесение Украиной ударов американскими вооружениями по российской территории.