Зеленский пообещал передать РФ наработки после саммита в Швейцарии

Украина передаст наработки по трем пунктам «формулы мира» после саммита в Швейцарии, посвященного этой теме. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает «РБК».

Он отметил, что на саммите намерены обсудить ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которые были вывезены в РФ.

«Мы должны разработать эти пункты в деталях, а затем передать российским представителям. Посмотрим, как они будут готовы их выполнять. После этого саммита и этих трех пунктов мы можем переходить к другим пунктам, да, сложным, да, непростым. Но, если эти три заработают, все остальное мы также сможем решить», — сказал Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

Объясняя свои слова, он привел в пример зерновую сделку, которая на начальном этапе разрабатывалась при посредничестве Турции и ООН, а затем наработки передавались РФ.

Напомним, что саммит в Швейцарии пройдет 15-16 июня. Его инициатором выступил Киев с целью утверждения «формулы мира» Зеленского. Россию на саммит не приглашали, однако по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва в любом случае не станет принимать в нем участие, поскольку его целью является «продавливание нежизнеспособной» концепции достижения мира, которая не учитывает интересов РФ.