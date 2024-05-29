Король Великобритании Карл III, будучи принцем Уэльским в 1983 году, получил почетную юридическую степень из рук бывшего члена дивизии СС «Галичина» Питера Саварина. Об этом сообщило британское издание Declassified UK.

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Церемония прошла в Университете Альберты в Эдмонтоне в Канаде. Отмечается, что в своей речи он восхвалял тех, кто «40 лет назад пожертвовал своими жизнями» в борьбе с Адольфом Гитлером. При этом награду Карлу вручил эсэсовевц, ректор университета Питер Саварин, утверждает издание. Статью сопровождает фотография, на которой запечатлена монаршая особа вместе с Саварином, стоящим в академической мантии за трибуной.

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Ранее офис генерал-губернатора Канады Мэри Саймон принес извинения за представление в 1987 году бывшего члена дивизии СС «Галичина» Питера Саварина к высшей государственной награде — Ордену Канады.