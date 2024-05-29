Лидер оппозиционной в Молдавии партии «Шанс» Алексей Лунгу задержан в аэропорту Кишинева после прилета из Москвы. Об этом сообщила депутат парламента Молдавии Ирина Лозован.

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По ее словам, у Лунгу забрали паспорт. «Мы пытаемся выяснить причины», — заявила Лозован. Сотрудник Таможенной службы Ион Китораг рассказал жене политика Диане, что политика задержала пограничная полиция для досмотра, заподозрив в провозе запрещенных предметов. Он уточнил в разговоре с супругой Лунгу, что проверка может продлиться до трех часов. Их диалог транслировался на странице Дианы в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Политика продержали почти все позволенное законодательством время и отпустили лишь три часа спустя. Оказавшись на свободе, Лунгу обвинил сотрудников пограничной полиции в превышении служебных полномочий.

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Он уточнил, что полицейские 2,5 часа проверяли его багаж. Не обнаружив ничего запрещенного, передали его таможенной службе, которая отпустили Лунгу уже через пять минут.

Задержание оппозиционеров в Молдавии приобрело массовый характер

22 апреля в аэропорту Кишинева также задерживали пассажиров, которые вернулись из Москвы. Депутат парламента Молдавии Марина Таубер уточнила, что речь шла об оппозиционерах, посетивших съезд молдавских политиков. «Делегатов съезда "Победа" задерживают в аэропорту, в зоне прилета. На них оказывают давление», — уточнила она. Таубер добавила, что представители компетентных органов не раскрывают причины задержания политиков, «ссылаясь на сбой в программе регистрации».

За день до этого ряд молдавских оппозиционных партий вошли в предвыборный блок «Победа». О его создании в российской столице объявил председатель партии «Шор» Илан Шор. Позднее он отреагировал на произвол правоохранительных органов в Кишиневе. Он заявил, что задержание оппозиционных политиков в аэропорту является беспределом. Шор также уточнил, что нескольким задержанным потребовалась медицинская помощь.

В Молдавии партнерство с Россией приравняли к госизмене

Депутат молдавского парламента Денис Уланов указал, что власти республики приравняли партнерство с Россией и дружеские отношения с россиянами приравняли к государственной измене. Он отметил, что после съезда оппозиционного молдавского блока «Победа» в Москве, а также посещения парада Победы 9 мая его лидерами власти республики решили внести поправки в уголовную статью о госизмене. Уланов высказал мнение, что это было личной инициативой президента Молдавии Майи Санду.

Оппозиционные деятели Молдавии пытаются восстанавливать экономические связи с Россией. Но, судя по последним тенденциям, такое сотрудничество официальные власти Молдовы могут считать преступным Денис Уланов депутат молдавского парламента

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова также прокомментировала задержание оппозиционеров. Дипломат сравнила произошедшее с парилкой, в которую попадают граждане республики. «Сандуны — это парилка в аэропорту Кишинева, которую румынский режим [президента Молдавии Майи] Санду устроил для граждан оккупированной им Молдавии», — заявила она.