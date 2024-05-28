Стрелявшего в Фицо перевели в психиатрическое отделение

Совершивший в середине мая покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо переведен в психиатрическое отделение тюремной больницы. Об этом сообщил телеканал Markiza.

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«Официально неизвестно, какие у него проблемы со здоровьем. По нашим данным, он должен находиться в психиатрическом отделении», — говорится в информации телеканала.

По информации телеканала, 71-летний Юрай Цинтула содержится под постоянным наблюдением. Его перевод мог быть обусловлен профилактическими целями.

Премьер Словакии Фицо идет на поправку

Покушение на Фицо, который неоднократно выступал против поставок на Украине оружия и ее вступления в НАТО, произошло 15 мая. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала его на месте, передает «Радиоточка НСН».