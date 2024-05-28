В Армении приостановили трансляцию Первого канала

«Арменпресс»: в мультиплексе Армении приостановлена трансляция Первого канала
В мультиплексе Армении прекращена трансляция Первого канала, сообщил министр высокотехнологичной промышленности республики Мхитар Айрапетян.
Журналисты спросили министра, на каком основании было прекращено вещание российского телеканала.
По словам Айрапетяна, вещание канала в общественном мультиплексе «временно приостановлено до полного погашения долга», который был накоплен за два с половиной месяца, сообщает «Арменпресс».
В конце марта в Армении запретили показ авторских передач «Вечер с Владимиром Соловьёвым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым», которые транслируются в общественном мультиплексе на телеканале «РТР-Планета».