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В США высказались против ударов ВСУ по России

США по-прежнему выступают против использования Украиной американского оружия для ударов вглубь территории России. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, передает «РИА Новости».

В США вновь озвучили позицию по ударам ВСУ по России
© globallookpress.com

Его попросили прокомментировать призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить Украине использовать поставляемое союзниками оружие для ударов по военным целям на территории РФ.

«Что касается нашей политики, то она заключается в том, что мы не поощряем и не позволяем наносить удары американским оружием за пределами украинских границ», — ответил Миллер.

Несмотря на позицию США в этом вопросе «у Киева нет лучшей поддержки, чем со стороны Вашингтона», добавил он.

Стоит отметить, что призыв Столтенберга разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по военным целям на территории России в настоящее время поддержали президенты Латвии и Франции Эдгар Ринкевич и Эммануэль Макрон. Данный вопрос был вынесен на обсуждение глав МИД стран ЕС, однако окончательного решения пока принято не было.

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