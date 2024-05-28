В Анкаре выразили надежду на мирный договор между Баку и Ереваном

Турция выражает надежду, что позитивные подвижки на переговорах между Азербайджаном и Арменией приведут к заключению между ними мирного договора. Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности республики, заседание которого состоялось в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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"Мы вновь выражаем надежду, что позитивное развитие событий на переговорах между Азербайджаном и Арменией приведет к мирному урегулированию, и поддерживаем все усилия, направленные на установление прочного мира", - отмечается в документе, который распространил департамент коммуникации турецкого президента.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан отмечал, что в Анкаре приветствуют достигнутые на встрече 11 мая в Алма-Ате министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна договоренности продолжить переговоры по заключению мирного договора.

В Анкаре неоднократно заявляли, что заключение мирного договора между Баку и Ереваном, обсуждение которого ведется с 2022 года, будет способствовать обеспечению безопасности на Южном Кавказе.