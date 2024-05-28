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Макрон заявил, что Франция признает Палестину, когда это будет полезно

Франция всегда поддерживала урегулирование ближневосточного конфликта на основе принципа двух государств, но готова признать Палестину только тогда, когда это принесет пользу. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Макрон рассказал, когда Франция признает Палестину
© globallookpress.com
"Для Франции нет табу, и я абсолютно готов признать палестинское государство. Но я всегда с самого начала говорил, что считаю, что это признание должно произойти в подходящее время, когда это будет частью процесса, которому привержены государства региона и Израиль, который одобрит это в том числе на основе реформы Палестинской автономии, чтобы добиться полезных результатов. Я не собираюсь поддерживать признание на эмоциях", - сказал он.

Комментируя ситуацию в районе Рафаха в секторе Газа, глава государства назвал ее ужасной и вновь призвал Израиль прекратить там военную операцию. Он напомнил о требовании Международного уголовного суда о прекращении наступательных действий израильской армии, поскольку они ставят под угрозу жизни мирных жителей, уже неоднократно перемещенных за время конфликта в секторе Газа.

"Еще в октябре мы призвали к прекращению огня, поскольку прекрасно понимаем, что ответом на терроризм движения ХАМАС не может быть постоянная наземная операция", - сказал Макрон.

В этом контексте он выразил поддержку инициативе Алжира по созыву внеочередного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу боевых действий в Рафахе. Макрон также сообщил, что французская делегация вместе с партнерами работает над совместной резолюцией, которая "позволит отреагировать на чрезвычайную гуманитарную ситуацию на местах и позволит дать ответы в формате прекращения огня и определения четкого мандата ООН в секторе Газа".

Об иске против Израиля

В декабре 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН иск против Израиля, обвинив его в геноциде в секторе Газа. 26 января суд в Гааге в рамках предупредительных мер постановил, что еврейское государство должно принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе. 13 февраля власти ЮАР направили в Гаагу экстренный запрос с целью немедленно добиться прекращения военной операции в Рафахе. 6 марта ЮАР вновь обратилась в этот суд со срочным ходатайством о предотвращении голода в Газе.

Международный суд ООН принял 24 мая по иску ЮАР постановление, согласно которому Израиль должен прекратить военное наступление в Рафахе и любые другие действия, которые могут негативно отразиться на населении города. Суд также обязал Израиль сохранить открытым контрольно-пропускной пункт "Рафах" для оказания помощи палестинскому населению.

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