Решение президента Франции Эмманюэля Макрона одобрить использование Украиной французских вооружений для ударов по территории России является очередным шагом к полноценному участию Парижа в этом конфликте. Об этом заявила глава парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в эфире радио France Info.

"После заявлений Макрона об отправке военных, это объявление [о разрешении на удары по территории РФ западным оружием] станет дополнительным шагом к подпитыванию этого конфликта. Мне начинает казаться, что Макрон хочет, чтобы Франция приняла полноценное участие в этой войне. Я считаю, что это создаст совершенно огромную опасность для безопасности наших соотечественников и целостности нашей территории и выступаю против этого", - сказала она.

Ле Пен заявила, что поддерживает поставки "оборонительных вооружений" Украине, однако выступила против того, чтобы французское оружие использовалось для ударов за пределами Украины. Она отметила, что это приближает развязывание новой мировой войны и она бы не хотела, чтобы Франция "была в этом конфликте на первой линии". Политик выразила мнение, что конфликт на Украине не может быть решен военным путем и следует искать способы начала мирных переговоров между основными участниками, одновременно призвав обеспечить Украине возможность прийти на эти переговоры "в наиболее выгодном положении".

"То, что там происходит, - это кровавая бойня. Понимаем ли мы, что победа не будет одержана военным путем и что мы должны сделать войну невозможной? Или же мы будем продолжать, по сути, Столетнюю войну, в которой молодые люди каждый день уходят [воевать]? Никто, кроме двух главных [сторон конфликта], не может принять решение. Но ряд стран может попытаться еще раз сблизить позиции, а Франция больше этого не делает. Это позор, потому что вместо нас это делают другие страны", - сказала она.

28 мая президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за разрешение Киеву наносить западным оружием удары по военным объектам на территории России, с которых наносятся удары по Украине. Макрон заявил, что Франция лишь помогает защищать украинскую территорию, "оставаясь в прежних рамках", и "не желает эскалации". В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Макрона не представляют собой ничего нового и часто используются в риторике западных стран.