В ЕС отреагировали на принятие Грузией закона об иноагентах

Евросоюз рассматривает все варианты ответа на принятие Грузией закона об иноагентах. Об этом говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и Еврокомиссии, передает ТАСС.

В нем говорится, что Евросоюз «глубоко сожалеет, что парламент Грузии преодолел вето президента страны на закон об иноагентах и проигнорировал подробные юридические аргументы Венецианской комиссии, ведущие к четкой рекомендации отменить его». В ЕС считают, что закон «противоречит основным европейским принципам и ценностям и окажет негативное влияние на путь Грузии к Евросоюзу».

Парламент Грузии преодолел вето на закон об иноагентах

На этом фоне ЕС призвал Тбилиси «обратить вспять эту тенденцию и твердо вернуться на путь к объединению». Там уверены, что у Грузии еще есть время изменить динамику, однако «необходима твердая приверженность со стороны руководящих органов». При этом в ЕС уже «рассматривают все варианты реагирования на эти события», говорится в заявлении.

Напомним, что власти Грузии инициировали закон об иноагентах в апреле 2024 года. После этого в Тбилиси начались ежедневные акции протеста оппозиционных сил, требующих аннулировать законопроект. Кроме того с критикой в его адрес выступили на Западе, пригрозив Грузии в случае его принятия санкциями.