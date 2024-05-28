Армянская церковь назвала действия властей "позорными и антинародными"

Армянская апостольская церковь выступила с заявлением в связи с попыткой недопущения католикоса всех армян Гарегина II и духовенство в мемориальный комплекс Сардарапат, назвав действия властей "позорными и антинародными". Заявление опубликовано на сайте Первопрестольного святого Эчмиадзина.

"Во время визита католикоса всех армян Гарегина II в мемориальный комплекс Сардарапат было отмечено предосудительное поведение полиции по отношению к армянскому патриарху и членам церкви. Запрет на вход на территорию мемориала и насильственные действия являются еще одним эпизодом позорной и антинародной деятельности властей", - говорится в заявлении.

Отмечается, что несмотря на насилие и запреты со стороны полиции католикос "вознес перед памятником молитву об упокоении душ храбрых армян, павших мученической смертью в майских героических боях".

28 мая 1918 года Национальный совет Армении заявил о независимости республики. В те же дни у населенного пункта Сардарапат примерно в 55 км от современного Еревана произошла битва между армянской армией и турецкими войсками, в результате которой последние были вынуждены отступить. В 1978 году в 60-ю годовщину сражения на его месте был открыт мемориал. Ежегодно 28 мая в День Республики в Сардарапате политическое и военное руководство Армении отдает дань памяти участникам тех событий.