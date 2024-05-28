Против Трампа могут подать еще один иск

Адвокат Роберта Каплан рассказала, что Джин Кэролл, ее клиентка, не исключает подачу еще одного судебного иска против 45-го президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Guardian.

По данным газеты, Кэрролл обратилась в суд с иском против политика. В заявлении она указала, что Трамп изнасиловал ее в раздевалке универмага в середине 1990-х годов.

В ходе судебных процессов женщина подчеркнула, что обвинения со стороны Трампа в том, что она лжет по этому делу, разрушили ее репутацию.

В мае 2023 года Кэрролл выиграла у экс-президента $5 млн за сексуальное насилие и ложные комментарии, которые он сделал в ее адрес. Затем она подала на Трампа в суд за новые пренебрежительные заявления и выиграла $83,3 млн в январе 2024 года.

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В мае политик на Truth Social поздравил с Днем памяти всех американцев, «включая человеческих отбросов, которые так усердно работают, чтобы уничтожить нашу некогда великую страну».

Кандидат в президенты признался, что ненавидит федерального судью Нью-Йорка, который председательствовал на двух отдельных судебных процессах, в ходе которых «была оправдана женщина, с которой он никогда раньше не встречался».

На фоне резких высказываний Трампа адвокат предупредила, что возможен и третий иск против политика.