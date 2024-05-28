Еще одна страна приблизилась к членству в БРИКС

Кабмин Таиланда одобрил проект письма о планах страны вступить в БРИКС. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее заявление.

В тексте документа говорится, что вступление в БРИКС «расширит возможности Таиланда участвовать в создании нового мирового порядка, в котором важную роль играют страны с формирующимся рынком и развивающиеся государства».

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Напомним, что изначально в БРИКС входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года к ним также присоединились Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. При этом, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, вступить в БРИКС хотят еще около 30 стран. Таиланд выразил свое желание стать членом объединения в августе 2023 года.