Орбан осудил "безумную" идею по воинскому призыву в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал безумной идею возвращения всеобщего военного призыва в странах Европейского союза. Об этом пишет РИА Новости.

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«Мы не хотим, чтобы кто-то другой мог принимать решения о призыве и отправке куда-либо наших молодых людей», — сказал политик, в том числе имея ввиду украинский конфликт.

Он призвал забыть об этой «безумной» идее.

По мнению венгерского премьера, Евросоюз не просчитал последствия своего участия в конфликте.

В начале мая Германии на фоне конфликта на Украине призвали к введению обязательной воинской службы для «взрослых обоих полов» ради восполнения дефицита кадров в армии страны. С таким предложением выступил бывший уполномоченный бундестага по вопросам обороны, действующий президент Общества политики безопасности Ханс-Петер Бартельс.