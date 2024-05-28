В ходе пленарного заседания в парламенте Грузии один из представителей парламентского большинства облил водой оппозиционного грузинского депутата Георгия Вашадзе. Ролик из зала опубликован в Telegram-канале РИА «Новости».

По данным агентства, парламентарий в ходе своего выступления критиковал закон об иноагентах («О прозрачности иностранного влияния») и правящую партию «Грузинская мечта».

На кадрах ролика депутат эмоционально говорит о «русском законе». В этот момент кто-то из собравшихся выплескивает на него воду. Вашадзе прерывает речь, поворачивается к коллеге, позволившему себе этот шаг, с иронией говорит ему «молодец», а затем произносит «ничего страшного».

Напомним, что правящая партия инициировала закон об иноагентах в апреле 2024 года. После этого в Тбилиси начались ежедневные акции протеста оппозиционных сил, требующих аннулировать законопроект.

Противники закона в ходе акций протеста называли его «русским», всячески выступали против него. Сторонники правящей партии напоминали в ходе своих митингов, что законы об иноагентах приняты во многих западных странах, в том числе, в США.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что закон предусматривает лишь ежегодное представление финансовых деклараций неправительственными организациями и СМИ, получающими средства из-за рубежа.

Во вторник, 28 мая, парламент Грузии поддержал изначальную редакцию закона об иноагентах после преодоления вето.

В ближайшее время его должна будет подписать президент республики Саломе Зурабишвили. В том случае, если она откажется поставить подпись, закон подпишет спикер парламента.