МИД Франции осудил попытку запуска военного спутника КНДР

Франция считает, что неудачный запуск военного спутника, предпринятый КНДР 27 мая, противоречит резолюции Совета Безопасности ООН и требует от Пхеньяна свернуть программу баллистических ракет. Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

"Франция решительно осуждает попытку КНДР запустить военный спутник 27 мая в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, которые "запрещают заниматься деятельностью, связанной с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие, включая запуск таких ракет". По мнению Парижа, используемые для космических запусков ракеты попадают под действие данного документа.

"Франция настоятельно призывает Северную Корею незамедлительно выполнить свои международные обязательства и приступить к процессу полного, проверяемого и необратимого отказа от своих ядерной программы и программы баллистических ракет", - заявили на набережной Орсе.

Главное государственное управление по аэрокосмической технике КНДР признало, что запуск с космодрома Сохэ разведывательного спутника "Маллигён-1-1" 27 мая закончился неудачей из-за проблем с двигателем на первом этапе полета. Ракета-носитель взорвалась в воздухе. Южнокорейские военные в свою очередь сообщили, что через две минуты после запуска ракета распалась на множество фрагментов над акваторией КНДР в Желтом море.

После двух неудачных попыток в мае и августе 21 ноября 2023 года КНДР успешно запустила свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1". Власти республики заявили о планах запустить в 2024 году еще три таких аппарата. 27 мая КНДР уведомила Японию о намерениях вывести спутник на орбиту в период с 27 мая по 4 июня. Юн Сок Ёль отметил, что любые запуски КНДР с использованием технологий баллистических ракет запрещены резолюциями СБ ООН.