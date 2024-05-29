Канада "в ужасе" от последствий удара Израиля в районе Рафаха

Власти Канады находятся в ужасе от последствий израильского удара в районе Рафаха, а также выступают против проведения Израилем военной операции в этом городе. Об этом заявил журналистам премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Мы в ужасе от израильских ударов, ставших причиной гибели мирных жителей в Рафахе, - сказал глава правительства. - Канада никоим образом не поддерживает военные операции Израиля в Рафахе".

Трюдо подчеркнул: "Масштабные человеческие страдания, которые мы видим в секторе Газа, должны прекратиться". Он также призвал стороны конфликта к прекращению огня и заявил о необходимости увеличения объемов гуманитарной помощи, которая поступает в палестинский анклав.

Министерство здравоохранения Газы ранее сообщило, что по меньшей мере 21 человек погиб, еще 64 пострадали в районе Рафаха в результате атаки израильских сил 26 мая. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, удар был нанесен по палаточным лагерям в гуманитарной зоне аль-Маваси к западу от Рафаха. Ранее телеканал информировал о столкновениях между израильскими войсками и силами палестинского сопротивления в районе здания муниципалитета города.

Армия обороны Израиля опровергла сообщения СМИ о нанесении удара по гуманитарной зоне аль-Маваси.